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        Haberler Dünyadan Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi sessiz sedasız evlendi - Magazin haberleri

        Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi sessiz sedasız evlendi

        'Stranger Things' dizisinde canlandırdığı 'Eleven' karakteriyle yıldızı parlayan Milli Bobby Brown ile Jake Bongiovi'nin, gizli bir törenle evlendikleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 11:49 Güncelleme: 26.05.2024 - 11:49
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          20 yaşındaki Millie Bobby Brown ile müzisyen Jon Bon Jovi'nin oğlu 21 yaşındaki Jake Bongiovi, 2023'ün Nisan ayında nişanlanmıştı.

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          Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi birlikteliğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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          GİZLİ BİR TÖRENLE EVLENDİLER

          Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi, geçtiğimiz hafta sonu gizli bir törenle nikâh masasına oturdu.

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          The Sun'ın haberine göre; çiftin düğünü, Millie Bobby Brown'ın ebeveynleriyle birlikte Jake Bongiovi'nin ebeveynleri Jon Bon Jovi ve Dorothea Bongiovi'nin katılımıyla oldukça sade ve samimi bir şekilde gerçekleşti.

          Çiftin ayrıca bu yılın sonlarında daha büyük bir tören planladığı da öğrenildi.

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          EVLİLİK TEKLİFİ SU ALTINDA GELDİ

          Öte yandan Millie Bobby Brown, geçtiğimiz aylarda Jake Bongiovi ile nişanlanma hikâyesini konuk olduğu 'The Tonight Show'da anlatmıştı.

          Brown; "Bunu kimseye söylemedim. Çünkü bazı anlar, önemli anlar var ve ayrıca bunun anlatılamayacak kadar iyi bir hikâye olduğunu düşünüyorum. Temel olarak Jake ve ben dalış sayesinde yakınlaştık. Dalmayı seviyoruz, ehliyetlerimizi birlikte aldık" diye söze başlamıştı.

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          "SANKİ BİR SİNEMA FİLMİ GİBİYDİ"

          Evlenme teklifinin su altında geldiğini açıklayan Millie Bobby Brown; "Bana bir deniz kabuğu verdi ve bu hoşuma gitti. Ters çevirince bir yüzük çıkıyordu. Ve bu çok etkileyiciydi ve biz çıldırdık. Her neyse, yüzüğü elime taktı ve sonra yüzüğüm parmağımdan düştü… Sanki bir sinema filmi gibiydi" ifadelerini kullanmıştı.

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          Sözlerine şöyle devam eden Millie Bobby Brown; "Bunun ardından Jake kendini öyle derine attı ki… Dalgıç da, 'Bunu yapamazsın, kelimenin tam anlamıyla kulakların, beynin patlayacak' dedi ama Jake, yüzüğü geri almak için derin dalış yapmayı başardı. Bu onun kim olduğunun bir yansıması ve her zaman birbirimizin arkasında olacağımızı ve destek olacağımızı anladığımızı hissediyorum" demişti.

          Fotoğraflar: Mega, Shutterstock, Avalon, Instagram

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