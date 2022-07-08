Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonasına Türkiye damga vurdu. 5-10 Temmuz tarihlerinde Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonasında milli sporcularımız büyük bir başarı elde etti.

Milli yüzücülerimiz, birbirinden farklı kategorilerde başarılı bir şekilde ülkemizi temsil ederken, 1500 Metre Serbest mesafesinde yarışan Milli Sporcumuz Merve Tuncel 16:13.68'lik derecesiyle Altın Madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, 1500 Metre'de altın madalya kazanan Merve Tuncel'e madalyasını takdim etti.

Merve'nin şampiyonluğu sonrası İstiklal Marşımız, Bükreş'te büyük bir coşkuyla söylendi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ayrıca Merve Tuncel ile birlikte Azerbaycanlı sporcu Ramil Valizade ile de bir araya gelerek iki sporcuyu tebrik etti.