Milli yas ne zaman bitiyor?
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de meydana gelen korkunç yangın felaketinde 76 kişi hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'yi yasa boğan bu olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ocak Çarşamba günü ülke genelinde milli yas ilan etti. Peki, milli yas ne zaman sona erecek? İşte, konuyla ilgili detaylar…
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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’deki yangın faciası sonrasında 76 kişi hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'nin kitlendiği olay sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ocak Çarşamba günü ülkede milli yas ilan etmişti. Peki, milli yas ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...
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1 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin, "Bu kardeşlerimizin acısını paylaşmak amacıyla bir günlük milli yas ilan edilmiştir. 22 Ocak 2025 Çarşamba günü yurdumuzda dış temsilciliklerimizde güneşin batışına kadar bayraklarımız yarıya çekilecektir. Gün siyaset yapma değil, dayanışma, bir ve beraber olma günüdür" dedi.
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MİLLİ YAS NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ocak Çarşamba günü olmak üzere sadece 1 gün milli yas ilan etmişti dolayısıyla milli yas 22 Ocak Çarşamba bugün bitiyor.
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