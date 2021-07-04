Tek kadınlar yarı finalinde 1 numaralı seribaşı Macar Reka Luca Jani'yi 2-0 yenen İpek, finalde Fransız Chloe Paquet ile karşılaştı.

İpek, rakibine 6-4, 3-6 ve 3-6'lık setlerle 2-1 yenildi.

Milli tenisçi, çiftlerde de İtalyan partneri Nuria Brancaccio ile ikincilik elde etti.