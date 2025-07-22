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        Haberler Spor Diğer Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar'dan Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda altın madalya - Diğer Haberleri

        Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar'dan Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda altın madalya

        Milli sporcumuz Sude Yaren Uzunçavdar, 2025 FISU Üniversite Yaz Oyunları kadınlar tekvando 73 kg finalinde Belçikalı rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı!

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 20:46 Güncelleme: 22.07.2025 - 20:46
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        Sude Yaren Uzunçavdar'dan altın madalya
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        Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade), kadınlar 73 kiloda şampiyon oldu.

        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre Almanya'nın Rhine-Ruhr şehrinde devam eden oyunlarda Sude Yaren Uzunçavdar, yarı finalde Güney Kore'den Seungju Oh'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

        Milli sporcu Sude Yaren Uzunçavdar, finalde de Belçikalı Sarah Chaari'yi yenerek kürsünün ilk basamağında yer aldı.

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