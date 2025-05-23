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        Haberler Bilgi Gündem Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuç tarihi 2025: 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 24 Mart - 18 Nisan tarihleri arasında tamamlandı. Tercihlerin sona ermesinin ardından, tercih sonuçları için gözler Milli Savunma Üniversitesi'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 MSÜ tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 01:17 Güncelleme: 23.05.2025 - 01:17
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        • 1

          MSÜ tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 18 Nisan tarihine kadar tercihlerini tamamlayan adaylar, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden erişime sunulacak. Peki, "2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM tarafından resmi bir duyuru yapılmadı, ancak geçmiş yılların takvimleri ve mevcut kaynaklar, sonuçların yakın bir tarihte ilan edilebileceğine işaret ediyor.

        • 3

          MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulmadı. Ancak, geçmiş yıllardaki takvimler ve medya raporları, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının Mayıs ayının üçüncü haftası (19-23 Mayıs 2025) itibarıyla açıklanmasının beklendiğini gösteriyor.

        • 4

          KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI

          MSÜ tercih sonuçları açıklandığı zaman personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar PERTEM üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreleri ile MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.

        • 5

          MSÜ MÜLAKAT TARİHİ BEKLENİYOR

          Millî Savunma Üniversitesi 2025 mülakat takvimi, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte adresinde hazır bulunacaklar. Hava Harp Okulu, Diğer Harp Okulları seçim aşamaları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları ayrı ayrı tarihlerde yapılacak.

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