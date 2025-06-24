BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

E-devlet üzerinden başvuru yapanlar Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, defterdarlık veya malmüdürlüklerine bedelli askerlik ücretini peşin olarak ödemelidir.

Bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayan için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı, Yoklama kaçı, saklı, veya bakaya kaydı olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bede tutarının askerlik şubesine müracaat tarihten itibaren iki ay içinde peşin ödenmesi gerekmektedir.