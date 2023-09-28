Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den kritik açıklamalar

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terör örgütü PKK'ya katılımın "bitme" noktasına geldiğini söyledi. Örgütün 90'lı yıllardaki gibi bir eylemi artık yapamaz hale geldiğini vurgulayan Bakan Güler, “terör örgütünü bitireceğiz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Anadolu Yayıncılar Derneği’nde aralarında Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın da olduğu bir grup gazeteci ile bir araya geldi. Terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar veren Bakan Güler, PKK'ya katılımın bitme noktasına geldiğini söyledi.

Örgütün 90'lı yıllardaki gibi silahlı saldırıları yapmasının mümkün olmadığını belirten Güler, "Terör örgütüne katılım konusuna gelince, ‘katılım tamamen bitti’ demek tamamen doğru olmaz. Ancak, sürekli vurguladığımız gibi bitme noktasına gelmiş durumda. Bu konuda Diyarbakır annelerimizin müthiş etkisi oldu. Terör örgütü çocuk kaçırmaya cesaret edemiyor. Ayrıca gençlerimiz örgütten kaçan insanlarla sohbet ediyor, sosyal medya başta olmak üzere her türlü yayın araçlarından haberleri ve gelişmeleri takip ediyor, gerçekleri daha iyi anlıyor ve görüyor. Kesinlikle, 90’lı yıllarda gördüğümüz gibi bir eylem artık yapılamaz. Örgüt şu anda dağılmayı önlemek ve kendini korumak için yoğun çaba harcamakla meşgul. Şu an örgüte katılımlar daha çok Suriye ve İran’dan" ifadelerini kullandı.

GÜLER: TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BİTİRECEĞİZ

Bakan Güler'e Süleymaniye'de Bafıl Talabani'nin terör örgütü PKK ile ilişkisi de soruldu. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile beraber olanların kazanacağını belirten Milli Savunma Bakanı, "PKK/YPG adı ne olursa olsun bir terör örgütünü bitirme noktasına getirdiğinizde birileri de ‘bunların türevini nasıl çıkartırız’ diye uğraşacaktır. Bunu biliyoruz, bekliyoruz. Biz terör örgütünü bitireceğiz, bundan şüphemiz yok. Bu bitecek ama belki başımıza başka bela saracaklar. Onlar kendi düzenini yürütmek için bunu yapmaya çalışacaklar. Ancak, Türkiye güçlenerek bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmaya devam edecek" dedi.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Milli Savunma Bakanı Güler, ABD ile F-16 satışı konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. "F-16 konusunda 'İsveç’e evet demenizle alakası var' diyorlar. Biz de alakası olmayan bir şey diyoruz. NATO üyeliğiyle bağdaştırılması doğru değil" ifadelerini kullandı.

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KARABAĞ'DAKİ ANTİTÖRER OPERASYONU

Azerbaycan Ordusu’nun Karabağ'daki antiterör operasyonu sonrasındaki süreci de değerlendiren Güler, "Ermenistan’ın başta Zengezur Koridoru’nun açılması olmak üzere, verdiği sözleri yerine getirmesi, yürütülen görüşmelerin sonuç odaklı olarak devamının sağlanması istikrarın tesisi için yegâne yoldur" ifadelerini kullandı.

GÜLER: KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK

Suriye'li sığınmacıların ülkelerine dönüşüne dair de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bu insanlar da kendi topraklarına dönmeye istekliler ancak orada henüz bu ortam tesis edilemedi. Ama ne diyorlar: 'Siz oradan çıkacaksınız' biz niye çıkalım? Sınırlarımızın güvenliği ve Suriyelilerin geri dönüşlerini kolaylaştıracak huzur ortamı sağlandıktan sonra çıkacağız, kimsenin toprağında gözümüz yok. Şam’ın kendi vatandaşlarının ülkelerine gönüllü, huzur içinde dönmeleri için birtakım vaatleri yerine getirip, güvenliği sağlayıcı adımlar atması ya da bu yöndeki adımları desteklemesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

"TAHIL KORİDORU İLE İLGİLİ SORUNLARI ÇÖZEBİLECEK TEK KİŞİ CUMHURBAŞKANIMIZ"

Tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin ise Bakan Güler şu ifadeleri kullandı: "Tahıl Koridoru ile ilgili sorunları çözebilecek olan tek kişi Sayın Cumhurbaşkanımız ve kendisi de bu hususta aralıksız çalışıyor, büyük gayret sarf ediyor. Rus tahılının sevki ile ilgili olarak da Cumhurbaşkanımız zaten olacağını söyledi. 8 Afrika ülkesine bu yardımın gönderilmesi esas. Onunla ilgili birtakım idari sorunlar çözülmeye çalışılıyor."