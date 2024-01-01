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        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi amorti kazanan numaralar açıklandı! Milli Piyango amorti ikramiyesi hangi rakamlara çıktı, ikramiye ne kadar oldu?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti kazandıran numaralar açıklandı mı? Milli Piyango amorti ne oldu?

        Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü saat 18.30'da başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekilişte büyük ikramiye kadar amorti ikramiyesi de merak edilip araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi çekilişi yapılan 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise bilete amorti ikramiyesi isabet etmiş olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedeli kazandırmaktadır. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 00:40 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:40
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        • 1

          Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi amorti rakamları bu akşam belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, çekilişin ardından amorti rakamlarını araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango amorti ne oldu?" İşte detaylar...

        • 2

          MİLLİ PİYANGO'DA AMORTİ RAKAMLARI NE OLDU?

          Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu sene amorti rakamları 2 ve 7 oldu

          MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2024 NASIL YAPILIR?

        • 3

          MİLLİ PİYANGO'DA AMORTİ KAZANMAK İÇİN KAÇ BİLMEK GEREKLİ?

          Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

        • 4

          31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU

          İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
          1 ₺400.000.000 ₺400.000.000*
          2 ₺40.000.000 ₺80.000.000
          10 ₺4.000.000 ₺40.000.000
          20 ₺1.000.000 ₺20.000.000
          30 ₺750.000 ₺22.500.000
          10 ₺10.000 ₺100.000
          80 ₺75.000 ₺6.000.000
          100 ₺30.000 ₺3.000.000
          170 ₺15.000 ₺2.550.000
          800 ₺8.000 ₺6.400.000
          6.000 ₺5.000 ₺30.000.000
          40.000 ₺3.000 ₺120.000.000
          200.000 ₺1.200 ₺240.000.000
          700.000 ₺800 ₺560.000.000
          2.000.000 ₺400 ₺800.000.000
          63 Teselli İkramiyesi ₺400.000 ₺25.200.000
          Toplam: 2.947.276 Toplam: ₺2.355.650.000
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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