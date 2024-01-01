Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 bin TL kazanan numaralar açıklandı!
Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekilişte büyük ikramiye kadar 8 bin TL kazandıran numaralar da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 8 bin TL kazandıran numaralar...
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Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi 8 bin TL kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 8 bin TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 8 bin TL kazandıran numaralar ne oldu?" İşte detaylar...
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MİLLİ PİYANGO 8 BİN TL KAZANAN NUMARALAR
65753
096648
739479
862806
311352
092650
785199
076655
556952
516329
182947
871078
572727
186505
138290
216636
011199
690985
627870
109639
417699
764294
480799
984051
693550
429354
280448
110056
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611720
589865
368105
076361
112388
828838
352133
152891
520923
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811890
833301
452686
778656
572972
668449
304311
364618
100728
541313
007418
251955
970191
807403
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MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ MİLYON TL?
Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.
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31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU
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