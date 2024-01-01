Milli Piyango yılbaşı çekilişi 750 bin TL kazandıran numaralar açıklandı!
Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekilişte büyük ikramiye kadar 750 bin TL kazandıran numaralar da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 750 bin TL kazandıran numaralar...
- 1
Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi 750 bin TL kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 750 bin TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 750 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 750 bin TL kazandıran numaralar ne oldu?" İşte detaylar...
- 2
2024 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI
750 bin TL ikramiye kazanan numaralar
0007938
0029854
0063829
0318598
0555832
0588549
0889011
0962413
0967228
2104829
2190004
2993257
- 3
3248160
3285995
4390389
5236059
5779431
5846509
5910889
6407601
6427047
6430455
6785317
7202227
-
- 4
7300600
9114074
9118547
9427671
9538064
9582819
- 5
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
31 Aralık 2023 Pazar günü yapılan olan çekilişin ardından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyurulacak. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2024 Sorgulama ekranı üzerinden ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.
- 6
2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Büyük İkramiye Tutarı Ne Kadar?
Milli Piyango Online tarafından 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye tutarı açıklandı. MPİ Yılbaşı büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca, Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL oldu.
Milli Piyango Teselli İkramiyesi Nedir?
Milli Piyango’da büyük ikramiyeyi kazanan numarayı yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletiniz varsa teselli ikramiyesi almaya hak kazanırsınız.
Milli Piyango'da Amorti Rakamları Nedir?
Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir.
-
- 7