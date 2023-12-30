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        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitecek? 2024 Milli Piyango yılbaşı bilet satışı hangi tarihte sona erecek?

        Milli Piyango 2024 yılbaşı bilet satışı ne zaman, hangi gün bitiyor?

        Milli Piyango yılbaşı bileti satışı 9 Kasım itibarıyla başladı. Çeyrek 100 TL, yarım 200 TL ve tam 400 TL olarak satılan biletler ile milyoner olma şansını denemek isteyenler yılbaşı biletleri son satış tarihine sorgulamaya başladı. Yılbaşı çekiliş biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden satışa sunuldu. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet satışı son tarihine ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 00:40 Güncelleme: 30.12.2023 - 00:40
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        • 1

          Milli Piyango yılbaşı çekiliş heyecanı için geri sayım başladı. 400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini aranacağı Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL dağıtılacak. Tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet fiyatı 100 TL olarak açıklanırken bilet satışları ise 9 Kasım itibarıyla satışa sunuldu. 2024 yılına milyoner olarak girmek isteyenler "Milli Piyango 2024 yılbaşı bilet satışı ne zaman, hangi gün bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Milli Piyango yılbaşı bileti son satış tarihi...

        • 2

          YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İÇİN GERİ SAYIM!

          Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2023 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

          Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverler amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

        • 3

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI!

          Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 9 Kasım 2023 itibarıyla satışa sunuldu.

          BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU!

          Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.

        • 4

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SATIŞI NE ZAMAN BİTİYOR?

          Yılbaşı çekiliş biletleri 31 Aralık Pazar günü saat 12.00'ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra internet sitesi üzerinden online olarak satışta olması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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