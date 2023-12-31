Milli Piyango 40 milyon TL kazanan numaralar: 2024 yılbaşı çekilişi Milli Piyango 40 milyon TL alan biletler
Milli Piyango 40 milyon TL kazanan numaralar açıklandı. 31 Aralık saat 18.30'da başlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi devam ediyor. Büyük ikramiyenin 400 milyon TL olarak belirlendiği çekilişte bilet alanlar Milli Piyango 40 milyon TL kazanan numaraları merak ediyor. İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 40 milyon TL ikramiye kazanan numaralar sorgulama...
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Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 40 milyon TL kazanan numaralar bilet sahipleri tarafından araştırılıyor. Yeni yıla yeni umutlarla girmek isteyen vatandaşlarımız için 40 milyon lirayı kazanan bilet numaralarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 2024 Milli Piyango özel çekilişinde 40 milyon TL kazanan numaralar listesi...
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MİLLİ PİYANGO 40 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR
Milli Piyango yılbaşı çekilişi devam ediyor. Milli Piyango'da 40 milyon TL kazanan şanslı numaralar açıklandı. 40.000.000 TL İkramiye çıkan numaralar şu şekilde;
1367224
6815815
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MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2024 NASIL YAPILIR?
Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2024, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2024 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?
Toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin liranın dağıtılacağı, büyük ikramiyenin 400 milyon TL olduğu dev çekiliş, 31 Aralık Pazar günü 18:30'da başlayacak. Çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi bekleniyor. Küçük ikramiyelerle başlayacak Milli Piyango çekilişinde amorti ve büyük ikramiye çekilişi en son yapılacak.
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