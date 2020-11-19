Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIM Superbike Dünya Şampiyonası'nın ilk testi 17-18 Kasım tarihlerinde İspanya'nın Jerez pistinde yapıldı.

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, testi genel olarak en hızlı ikinci sırada bitirdi. Önümüzdeki yılın geliştirme çalışmalarına odaklanan Toprak Razgatlıoğlu, toplam 173 tur attığı Jerez Pisti'nde 1.38.855 ile iyi bir zaman yaptı. Toprak Razgatlıoğlu, testin ikinci gününde "X" özellikli yarış lastiği ile genel zamanda ikinci oldu.

Testi değerlendiren Toprak, "Benim için çok olumlu bir testti. Pek çok yeni parça denedik ve hem takım hem de ben gerçekten mutluyuz. Çünkü 2021'den önce iyi bir yönümüz var. Esas olarak yarış lastiği üzerinde çalıştık ve arka tutuşu çok geliştirdik. Hızlı ve tutarlı tur sürelerine odaklandım. Hedef en düşük 1.40'larda olmaktı ve bunu başardık. X lastiğinden çok memnun olduğum iyi tur zamanı geldi. Önümüzdeki yıl yola çıkmadan önce Q lastiğini maksimize etmek için çalışmalı ve diğer bazı ayarları denemeliyiz." ifadelerini kullandı.