ABD - Türkiye maçı yayın bilgisi: ABD - Türkiye maçı ne zaman?
2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, zorlu sınavlardan geçmeye devam ediyor. Son dönemdeki performansıyla umut veren Ay-Yıldızlı ekip, hazırlık maçları kapsamında bu kez Amerika Birleşik Devletleri ile kozlarını paylaşacak. Kadro uyumunu ve oyun planını test etmeyi amaçlayan milliler, güçlü rakibi karşısında sahaya çıkacağı kadro ve göstereceği performansla merak konusu oldu. Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? ABD - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
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ABD - Türkiye maçı için geri sayım... Hazırlık maçlarıyla formunu artırmayı hedefleyen A Milli Takım, güçlü rakiplerle karşılaşarak hem kadro yapısını hem de oyun sistemini geliştirmek istiyor. Bu kapsamda ABD ile karşı karşıya gelecek milliler, daha önce yalnızca bir kez mağlup edebildiği rakibi karşısında bu kez galibiyet hedefliyor. Taraftarlar ise maçın detaylarını heyecanla takip ediyor. İşte merak edilenler...
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ABD İLE KARŞILAŞACAK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, A Milli Futbol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacağını duyurdu.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, bu müsabakaların ilkinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.
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ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ABD - Türkiye maçı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 22.40’ta başlayacak. Mücadele, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.
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MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Meksika - Türkiye maçı, 10 Haziran 2025 Salı günü oynanacak ve TSİ 03.30'da başlayacak. Mücadele, Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak. İki ülke, A milli düzeyde ilk kez karşı karşıya gelecek.
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A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü:
4 Eylül: Gürcistan - Türkiye
7 Eylül: Türkiye - İspanya
11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım: İspanya - Türkiye
4 Eylül: Gürcistan - Türkiye
7 Eylül: Türkiye - İspanya
11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım: İspanya - Türkiye