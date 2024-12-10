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        Haberler Yaşam Milli kayakçı bu kez Göle sokaklarında snowboard yaptı

        Milli kayakçı bu kez Göle sokaklarında snowboard yaptı

        Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki milli kayakçı Halil Kömür, snowboard yaparak kış sporlarına dikkat çekti. Kendisini çeken otomobille karla kaplı ilçenin merkez ve ara sokaklarında kayan Kömür, "Türkiye'nin en soğuk yerinde olmamız hayallerimize engel değil, merdivendir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:07 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:07
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          Türkiye'nin en soğuk yerleşim alanlarından biri olan Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşayan milli kayakçı Halil Kömür, küçük yaşlarından itibaren yaptığı kayakta 8 kez 'Türkiye Şampiyonluğu' elde etti.

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          Yıllarca dağlarda kayak ve snowboard yapan Kömür, bu kez ilçedeki yolları pist gibi kullandı. Gece saatlerinde ilçe merkezinde arkadaşının otomobiline bağlanan ipi tutan Halil Kömür, trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde snowboard yaptı.

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          Hava sıcaklığının sıfırın altında 19 derece olduğu gecede Kömür'e zaman zaman sokak köpekleri de geldi.

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          "İLGİNÇ BİR DENEYİM OLDU"

          Dağda kayak ve snowboard yapmak kadar bir otomobilin arkasında snowboard yapmanın da çok zevkli olduğunu söyleyen Halil Kömür, "Buradaki amacımız kayak sporuna dikkat çekmekti. Arkadaşımın otomobiline bağladığım ipi tutarak, tabii trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde, ilçe merkezi ve ara sokaklarından kaydım.

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          Görenler dönüp bir daha baktı. Benim için de ilginç bir deneyim oldu. Bunu yapmak hep aklımda vardı. Türkiye'nin en soğuk yerinde olmamız hayallerimize engel değil, sadece bir merdivendir" diye konuştu.

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