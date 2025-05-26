MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI BAŞVURU ŞARTLARI

Akademi bünyesinde açılan lisansüstü programlara sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek.

Başvuracak adayların en az 4 yıllık eğitim veren lisans programlarından mezun ya da mezun aşamasında olması gerekiyor. Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,50 veya 100 üzerinden 65 olması, ayrıca ALES'ten (SÖZ/EA/SAY) en az 75 puan alınması şartı bulunuyor.

Bölge Çalışmaları tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için ALES'ten (SÖZ/EA/SAY) en az 70 puan (GRE/GMAT için muadili) isteniyor.