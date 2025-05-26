Milli İstihbarat Akademisi yüksek lisans başvuruları başladı! MİA başvuru tarihleri ve şartları
Milli İstihbarat Akademisi'nin (MİA) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz dönemi lisansüstü programlarına başvurular başladı. Adaylar, İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki üç farklı tezli yüksek lisans programına başvurabilecek. Programlara başvurularda herhangi bir yaş sınırı bulunmadığı gibi her program için 15 kişilik kontenjan ayrıldı. Peki, Milli İstihbarat Akademisi başvuru tarihleri nedir, kimler başvurabilir? İşte, detaylar...
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Milli İstihbarat Akademisi'ne yüksek lisans başvuruları başladı. Başvurmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az 4 yıllık eğitim veren lisans programlarından mezun ya da mezun aşamasında olması gibi birçok şartı yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru sürecinden sonra adaylar yazılı bilimsel sınav ve sözlü mülakat sınavlarına tabi tutulacak ve alana ilişkin yeterlilikleri, analitik düşünme ve yazım kapasiteleri ölçülecek. İşte, Milli İstihbarat Akademisi (MİA) yüksek lisans başvurularına dair detaylar...
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MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI BAŞVURU TARİHLERİ
Adaylar, 26 Mayıs 2025 itibaren 10 Haziran'a kadar İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki üç farklı tezli yüksek lisans programına başvurabilecek.
Başvurular, "basvuru.mia.edu.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Adaylar programlara ilişkin kontenjan, başvuru şartları ve değerlendirme süreçlerine dair ayrıntılı bilgilere akademinin internet adresi üzerinden ulaşabilecek.
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MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI BAŞVURU ŞARTLARI
Akademi bünyesinde açılan lisansüstü programlara sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek.
Başvuracak adayların en az 4 yıllık eğitim veren lisans programlarından mezun ya da mezun aşamasında olması gerekiyor. Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,50 veya 100 üzerinden 65 olması, ayrıca ALES'ten (SÖZ/EA/SAY) en az 75 puan alınması şartı bulunuyor.
Bölge Çalışmaları tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için ALES'ten (SÖZ/EA/SAY) en az 70 puan (GRE/GMAT için muadili) isteniyor.
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Adaylarda, İngilizce YDS ya da e-YDS'den en az 80 ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce sınavlarından en az bu puanın muadili bir puan almaları şartı da aranıyor.
Adaylardan programlara başvururken bir niyet mektubu da sunmaları isteniyor.
Bölge Çalışmaları tezli yüksek lisans programı için de İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça veya Farsça YDS ya da E-YDS'den en az 70 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan en az bu puanın muadili bir puan alınması gerekiyor.
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MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari koşulları sağlayan adaylar, yazılı bilimsel sınav ve mülakat sınavlarına girecek. Adaylar arasında ağırlıklı puan hesaplamasına göre en yüksek puana sahip ilk 15 öğrenci, programa asil olarak kayıt hakkı elde edecek.
Bilimsel yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ise 16 Haziran'da ilan edilecek, nihai sonuçlar ise 16 Temmuz'da açıklanacak.