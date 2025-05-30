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        Haberler Spor Diğer Güreş Milli güreşçiler, Moğolistan'da 4 madalya kazandı - Diğer Haberleri

        Milli güreşçiler, Moğolistan'da 4 madalya kazandı

        Milli güreşçiler, Moğolistan'da düzenlenen Open Ranking Serisi'nin ilk gününde 4 madalya aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 00:50 Güncelleme: 30.05.2025 - 00:50
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        Milli güreşçilerden Moğolistan'da 4 madalya!
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        Moğolistan'daki Open Ranking Serisi'nde mücadele eden milli güreşçiler, 4 madalyanın sahibi oldu.

        Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başkent Ulanbator'daki organizasyona 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyayla başladı.

        Turnuvada 77 kiloda Ahmet Yılmaz altın, 72 kiloda Mehmet Mustafa Şahin ile 67 kilo Murat Fırat gümüş, 82 kiloda Burhan Akbudak bronz madalyanın sahibi oldu.

        Organizasyon, 1 Haziran Pazar günü sona erecek.

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