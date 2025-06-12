Milli güreşçi Eylem Engin, Avrupa şampiyonu!
Milli güreşçi Eylem Engin, 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Kuzey Makedonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli kadın güreşçiler 2 madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda kadınlar kategorisinde müsabakalar yapıldı.
Milli güreşçi Eylem Engin, 73 kilo finalinde Litvanyalı Greta Tverskyte'yi 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Kıymet Rümeysa Tezcan ise 65 kiloda Polonyalı Zuzanna Horbik'i 6-3 yenerek bronz madalya elde etti.