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        Haberler Spor Futbol İngiltere Milli futbolcu Enes Ünal, ön çapraz bağ operasyonu geçirdi - Futbol Haberleri

        Milli futbolcu Enes Ünal, ön çapraz bağ operasyonu geçirdi

        Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, ön çapraz bağındaki yırtık nedeniyle ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:42 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:42
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        Enes Ünal, ön çapraz bağ operasyonu geçirdi
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, ön çapraz bağındaki yırtık nedeniyle ameliyat edildi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

        "A Milli Takım futbolcumuz Enes Ünal, geçtiğimiz hafta sağ diz ön çapraz bağında yaşadığı sakatlık nedeniyle İngiltere'de bir operasyon geçirdi. Başarılı bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından milli futbolcumuzun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

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