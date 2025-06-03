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        Haberler Gündem Milli Eğitim Bakanlığından 'LGBT' soruşturması

        Milli Eğitim Bakanlığından 'LGBT' soruşturması

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İstanbul'da LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği tespit edilen liseye ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 17:58 Güncelleme: 03.06.2025 - 17:58
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        Milli Eğitim Bakanlığından 'LGBT' soruşturması
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        Alınan bilgiye göre, Bakanlık, veliler tarafından İstanbul'daki Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamların bulunduğu şikayetlerinin iletilmesi üzerine okulda denetim yaptı.

        Denetimlerde, okulda, söz konusu simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği belirlendi. Bakanlık, liseye ilişkin inceleme ve soruşturma sürecini başlattı.

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