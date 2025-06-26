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        Haberler Gündem Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Yılmaz Güney'den Habertürk'e LGS açıklaması: Soruşturma başlatıldı - Son Dakika Haberleri

        MEB Basın Müşaviri Yılmaz Güney'den Habertürk'e LGS açıklaması: Soruşturma başlatıldı

        Yaklaşık 1 milyon öğrencinin girdiği LGS sınav sorularının; sınav devam ederken dışarı sızdığı ve R.E.O adlı bir dönercinin sözel sınav kitapçığını WhatsApp grubundan paylaştığı, sayısal kitapçığın da elinde olduğunu bu gruba yazdığına ilişkin iddialar aileleri endişeye sevk ederken, Milli Eğitim Bakanlığı bu iddialara açıklık getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşaviri Yılmaz Güney, Habertürk'ten Bülent Aydemir'e konuştu

        Giriş: 26.06.2025 - 18:35 Güncelleme: 26.06.2025 - 19:11
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        LGS sınavıyla ilgili MEB'den Habertürk'e özel açıklama:
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        Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşaviri Yılmaz Güney, Habertürk'ten Bülent Aydemir'e LGS sınavıyla ilgili olarak ortaya atılan iddialar ve son gelişmeleri anlattı.

        İşte Güney'in açıklamalarından satır başlıkları:

        "ÖĞRENCİERİN DIŞARIYLA FİZİKİ BAĞLANTISI YOKTU"

        Sözel sınav 09.30’da başlayıp, 10.45’te sona erdi. Bahse konu soru paylaşımları 11.57’de yapıldı. Bu sırada sözel sınav bitmişti ve öğrenciler sayısal sınav için sınıflara alınmıştı. Kapılar kapalıydı, öğrencilerin dışarıyla hiçbir fiziki ve mobil bağlantısı yoktu. Sözel sınav 09.30’da başlayıp, 10.45’te sona erdi.

        "KİTAPÇIKTAN ÇEKİLEN FOTOLAR PDF'YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ"

        Bahse konu soru paylaşımları 11.57’de yapıldı. Bu sırada sözel sınav bitmişti ve öğrenciler sayısal sınav için sınıflara alınmıştı. Kapılar kapalıydı, öğrencilerin dışarıyla hiçbir fiziki ve mobil bağlantısı yoktu. Söz konusu paylaşım sözel sınav soru kitapçığı ya da PDF değil. Sınav kitapçığını ele geçiren bir okul görevlisi ya da öğretmen soruların fotoğraflarını çekip özel bir programla birleştirmiş ve PDF’e dönüştürmüş.

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        "USULE AYKIRI ŞEKİLDE FOTOĞRAFLANIP DIŞARI ATILMIŞ"

        MEB’in sözel sınav kitapçığı 32 sayfa, bahse konu paylaşım ise 30 sayfadan oluşuyor. Bir diğer konu ise bu sınav kitapçığının nasıl ele geçirildiği... Sınava katılmak zorunlu değil. Sınava girmeyen bir öğrencinin kitapçığı ya da çözülmüş bir kitapçık öğretmen ya da sınav görevlisi tarafından usule aykırı bir şekilde fotoğraflanıp mesajla dışarı atılmış.

        "CEVAP KAĞITLARINA MÜDAHALE EDİLMESİ SÖZKONUSU DEĞİL"

        Kitapçığın okul dışına çıkarılması söz konusu değil. Bir saat sonra dışarı çıktığı öne sürülen kitapçık gerçek sınav kitapçığı değil, programla oluşturulmuş. Sınav bittikten sonra optik cevap kağıtları kilitli kutulara konulup saklanıyor. Bu arada cevap kağıtlarına müdahale edilmesi ya da işaretleme yapılması mümkün değil.

        "SINAV GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAN BİR DURUM YOK"

        Paylaşımı yapan kişinin elinde sayısal sınav cevap anahtarının olup olmadığını bilmiyoruz. O kişi sadece elinde bu kitapçığın olduğunu söylüyor. Bu kitapçık elinde bile olsa aynı yöntemden söz edebiliriz. - Sonuç olarak saat 11.57’de sözel sınav bitmiş, sayısal sınav başlamış. Kapıları kapanmış; okula giriş çıkışlar yok. Görevli usule aykırı, suç içeren bir şey yapmış ancak sınav güvenliğini tehlikeye atan bir durum yok.

        “MÜFETTİŞLERİMİZ HER TÜRLÜ İNCELEME YAPILIYOR”

        Bu iddiaları araştırmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu inceleme başlattı. MEB’den verilen bilgide, “İddialarla ilgili soruşturma başlatıldı. Teftiş Kurulu Başkanlığımız bütün görevlileri, sınav yapılan yeri, kamera kayıtlarını, her türlü detayı titizlikle inceleyecek. Sınav güvenliğini zedeleyecek, ailelerimizi endişeye sevk edecek bir durum söz konusu değil ancak biz her türlü iddiayı araştırmak üzere müfettiş görevlendirdik. İnceleme ve soruşturma sonucunu kamuoyuyla paylaşacağız” denildi.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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        #LGS sınavı
        #Yılmaz Güney LGS
        #haberler
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