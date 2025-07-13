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        Haberler Gündem Politika Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nun kurulacağı tarih netleşti | Son dakika haberleri

        Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nun kurulacağı tarih netleşti

        Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu için gözler 16 Temmuz Çarşamba gününe çevrildi. Çarşamba günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yazı yazarak komisyonu kuracağı ve gruplardan üye isteyeceği belirtiliyor. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 13.07.2025 - 13:23 Güncelleme: 13.07.2025 - 13:23
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        Komisyonun kurulacağı tarih netleşti
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        Terörsüz Türkiye süreci kapsamında, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonun kurulması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. 24 Haziran'da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri ile görüşerek komisyon için önerilerini istedi.

        “16 TEMMUZ’DA KURULMASI BEKLENİYOR”

        Meclis'te grubu bulunan partiler, Kurtulmuş'a yazılı önerilerini iletti. Gelen tüm görüşler çerçevesinde çarşamba günü Meclis Başkanı'nın yazı yazarak komisyonu kurması bekleniyor. Yazının yazılmasıyla birlikte her gruptan isim istenecek. O isimler doğrudan görevli olacak. Üye sayısının 35 olması beklenen komisyonda sandalye dağılımı çerçevesinde isimler yer alacak. Bu durumda en fazla üye sırasıyla AK Parti, CHP, DEM ve MHP'nin olacak. İYİ Parti'nin üye vermesinin beklenmediği komisyonda grubu bulunmayan partilerden de isimlerin yer alması bekleniyor.

        “KOMİSYON YASA ÖNERİSİ GETİREBİLECEK”

        Edinilen bilgiye göre komisyon yasa yapmayacak, yasa önerisi getirebilecek. Topluma sürecin anlatılmasında komisyon görev alacak. Bu kapsamda alt komisyon da kurulabileceği belirtiliyor.

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