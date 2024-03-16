Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve düşme hattında kıyasıya mücadeleler yaşanıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 maçları öncesinde Macaristan ve Avusturya ile hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. Bu özel maçlar öncesi Süper Lig'e milli maç arası verilecek. Peki, "Milli ara ne zaman başlıyor? Milli maç arası kaç gün sürecek?" İşte detaylar...