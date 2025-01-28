Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Milleyha'da yeşil arı kuşu avlanırken görüntülendi

        Milleyha'da yeşil arı kuşu avlanırken görüntülendi

        Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nda, nadir görülen yeşil arı kuşunun arı avladığı anlar görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:54 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milleyha'da yeşil arı kuşu avlanırken görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afrika ve Asya'dan göç eden yüz binlerce kuşun 'son sığınağı' olarak nitelendirilen Milleyha Sulak Alanı, kurak geçen yaz aylarında neredeyse kurudu.

        Türkiye’nin en uzun sahili olan 14 kilometrelik Samandağ sahilinde 302 kuş türüne ev sahipliği yapan alan, aralık ve ocak aylarında aldığı yağışla eski günlerine döndü.

        Türkiye'nin önemli göç ve gözlem noktalarından olması nedeniyle Milleyha Kuş Cenneti olarak da nitelendirilen sulak alanda önceki gün nadir görülen bir çift yeşil arı kuşu görüntülendi.

        Bilimsel adı 'merops superciliosus' olan kuşlardan biri arı avladı. Bir süre sonra bölgeden ayrılan kuşların doğal güzelliği fotoğraf karelerine yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yeşil arı kuşu
        #Milleyha
        #Hatay
        #Samandağ
        Yazı Boyutu
        Günün Önemli Manşetleri
        Habertürk Anasayfa