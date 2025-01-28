Milleyha'da yeşil arı kuşu avlanırken görüntülendi

Afrika ve Asya'dan göç eden yüz binlerce kuşun 'son sığınağı' olarak nitelendirilen Milleyha Sulak Alanı, kurak geçen yaz aylarında neredeyse kurudu.

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Türkiye’nin en uzun sahili olan 14 kilometrelik Samandağ sahilinde 302 kuş türüne ev sahipliği yapan alan, aralık ve ocak aylarında aldığı yağışla eski günlerine döndü.

Türkiye'nin önemli göç ve gözlem noktalarından olması nedeniyle Milleyha Kuş Cenneti olarak da nitelendirilen sulak alanda önceki gün nadir görülen bir çift yeşil arı kuşu görüntülendi.

Bilimsel adı 'merops superciliosus' olan kuşlardan biri arı avladı. Bir süre sonra bölgeden ayrılan kuşların doğal güzelliği fotoğraf karelerine yansıdı.