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Türkiye Büyük Millet Meclisi koronavirüs önlemleri çerçevesinde önce misafirlere kapılarını kapattı. Ziyaretçi yasağının ardından ziyaretçi salonundan başlayarak genel kurul salonu, milletvekili odaları milisler dezenfekte edildi.

Meclis çalışanları, mümkün olan birimler için evden çalışmaya geçti. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara idari izin verildi.

Milletvekilleri de infaz yasası görüşmelerinden başlayarak genel kurul çalışmaları ve komisyonlarda maske takmaya başladı.

ÇOK SAYIDA PERSONEL KARANTİNAYA ALINDI

Mecliste adım başı dezenfekte yerleştirildi ve genel kurul salonunda da sürekli maske eldiven ve dezenfekte servisi başladı.

Kürsü de her konuşmacıdan sonra dezenfekte edilerek virüsün meclis içinde yayılması ihtimalinin önü alınmaya çalışıldı.

Bu arada meclis sağlık merkezinde kulak burun boğaz doktorunun pozitif çıkması, tedavisinin ardından da taburcu olmasının ardından çok sayıda personel karantina önlemi ile meclisten uzak tutuldu.

Ancak daha sonra bir laborant bir de görevlide koronavirüs tespit edildi. Kapılara konulan termal kameralarla ve meclise giren herkesin kapılarda ayrıca ateşi ölçülerek içeri alınmaya başlandı.

İLK GÜNKÜ TESTLERDE POZİTİF VAKA YOK

Tüm bu önlemlere ek olarak milletvekillerinden gelen talepler üzerine meclis sağlık merkezine koronavirüs testi de getirtildi. Meclis yetkilileri testin milletvekillerinin hizmetine sürüldüğünü, yeter miktarda olması durumunda personele de uygulanabileceğini bildirdi. İlk gün test yaptıran milletvekilleri arasında test sonucu pozitif çıkan bulunmadığı bildirildi.