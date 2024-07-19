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        Milletvekili maaşı asgari ücretin kaç katı?

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine göre memur maaşlarına indeksli milletvekili maaşları da yüzde 49,25 oranda zamlanmıştı. Meclis'te hem emekli olan, hem de vekil olarak görev yapan yaklaşık 300 milletvekilinin maaşları 147 bin liradan 230 bin liraya yükselmişti. Sadece milletvekilli olanların maaşı ise 73 bin 329 liradan, yaklaşık 110 bin lira olmuştu. Ortalaması alındığında Türkiye'de milletvekili maaşı asgari ücretin tam 10 katı. Peki seçili ülkelerde milletvekili maaşı asgari ücretin kaç katı?

        Giriş: 19.07.2024 - 16:33 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:33
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        #asgari ücret
        #milletvekili maaşı

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