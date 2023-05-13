14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçim sonuçları Haberturk.com'da olacak

Türkiye, yarın sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı için oy kullanılırken 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için de oy verilecek. Bu noktada, siyasi partiler TBMM'de daha fazla çoğunluk elde edebilmek için genel seçimler kapsamında yarışacak. Sabah saat 08.00 itibarı ile başlayacak olan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek ve ardından oy sayımına geçilecek. Oy sayımına sayımı ile beraber 2023 genel seçim sonuçları da anbean, canlı olarak takip edilecek. Hatırlanacağı gibi, YSK'nın yayın yasağı kararı kalkmadan seçim sonucu ile ilgili veri paylaşmak yasak. YSK'nın yayın yasağının kalkmasının ardından her seçimde olduğu gibi, bu seçimde de genel seçim sonuçları Haberturk.com'dan takip edilecek.

14 MAYIS GENEL SEÇİM SONUCU HABERTURK.COM'DA OLACAK

Haberturk.com'un 2023 Genel Seçim Sonuçları sayfası yine sonuçları hızlı, anlaşılır, kesintisiz ve canlı olarak aktaracak. Genel seçim sonuçları ile beraber detaylı grafikler Haberturk.com ve Haberturk.com'un mobil uygulamasında yerini alacak. Partilerin oy oranları, il il ve ilçe ilçe 14 Mayıs 2023 milletvekili seçim sonuçları karşılaştırmalı olarak bilgisayarınızda ve mobil cihazlarınızda olacak.

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