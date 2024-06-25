Milenyum kuşağı hangi yıllar, Milenyum kuşağı kimlere denir?

Milenyum Kuşağı Nedir?

Milenyum hangi yıllar sorusu son zamanların merak edilen konuları arasındadır. Bu sebeple ayrıntılı olarak incelemeye değer başlıklardan biridir. Milenyum Kuşağı, genellikle Y Kuşağı olarak da bilinir ve 1981 ile 1996 yılları arasında doğmuş bireyleri kapsar. Bu kuşak, dijital teknolojilerin hızla yayıldığı, internetin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiği ve mobil cihazların yaygınlaştığı bir dönemde büyümüştür. Milenyum Kuşağı, dijital yerliler olarak adlandırılır, çünkü teknoloji ve internet ile doğrudan etkileşim halinde büyümüşlerdir.