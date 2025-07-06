Milan Skriniar'dan transfer açıklaması: İtalya'yı çok özlüyorum!

"ÇIKAN HABERLER SADECE SÖYLENTİ"

Napoli'yle ilgili haberlerin söylenti olduğunu belirten Skriniar, "Napoli'de ben mi? Lobotka en iyi arkadaşlarımdan biri, o yüzden bakalım... Açıkçası Lobotka ile oynamak isterim. Benim için şu anda her şey açık. Napoli'yle ilgili çıkan haberler sadece söylenti. İtalya'da 7.5 yıl yaşadım ve özlüyorum. Bir İtalyan menajerim ve İtalyan arkadaşlarım var, İtalya her zaman kalbimde." sözlerini kullandı.