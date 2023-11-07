Milan PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Sezonun ölüm grubu olarak nitelenen F Grubu'nda İtalyan devi Milan, grubun lideri Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadelenin başlam saati, yayıncı kanalı ve her iki takımın muhtemel 11'lerini derledik...
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Milan PSG maçı için beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi'nde günün 2. seasında oynanacak zorlu mücadelede her iki takım da mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Olivier Giroud ile Kylian Mbappe'nin düellosuna sahne olacak karşılaşma hakkında detayları bir araya getirdik!
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MILAN PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Milan PSG maçı bu akşam saat 23:00'de başlayacak ve mücadele Exxen'den canlı yayınla ekranlara gelecek.
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MUHTEMEL 11'LER
Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Krunic, Adli; Pulisic, Reijnders, Leao; Giroud.
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PSG: Donnarumma; Skriniar, Marquinhos, Hernandez; Hakimi; Ugarte, Vitinha, Barcola; Dembele, Ramos, Mbappe.