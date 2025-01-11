Milan, yeni teknik direktörü Sergio Conceiçao ile çıkış yapmayı hedefliyor. Kırmızı-siyahlı ekibin en skorer oyuncusu ise 5 gol ve 5 asistle Christian Pulisic. Ancak Milan, lig mücadelesi öncesinde Okafor, Chukwueze ve Florenzi gibi önemli oyuncularının sakatlıklarıyla mücadele ediyor. Son olarak Milan, İtalya Süper Kupası'nda ezeli rakibi İnter’i 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı. Peki, Milan - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşma ile ilgili detaylar…