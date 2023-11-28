Milan Borussia Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanacak? Milan Borussia Dortmund maçı canlı yayın bilgileri
Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın ilk günü bu akşam dev bir mücadele sona erecek. İtalyan devi Milan, sahasında Köklü Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Ölüm grubu olarak nitelenen F Grubu'nun kaderini etkileyecek karşılaşmanın başlama saati, yayıncı kanalı ve iki takımın muhtemel 11'lerine dair ayrıntıları bir araya getirdik...
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Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 8 maçla devam ediyor. Gecenin 2. seansındaki en dikkat çeken mücadelelerden biri olan zorlu karşılaşmada Milan ile Borussia Dortmund, San Siro'da karşı karşıya gelecek. İşte, merakla beklenen maça dair ayrıntılar...
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MILAN BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Milan Borussia Dortmund maçı bu akşam saat 23:00'de başlayacak ve zorlu mücadele Exxen ve TV8,5'tan canlı yayınla ekranlara gelecek.
TV8,5 CANLI YAYIN
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MILAN MUHTEMEL 11
Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Adli, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao
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BORUSSIA DORTMUND MUHTEMEL 11
Kobel; Ryerson, Hummels, Schotterbeck, Bensebaini; Brandt, Can, Ozcan; Malen, Fullkrug, Adeyemi