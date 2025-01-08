Mikautadze için Gomis de devrede!
Galatasaray'ın renklerine bağlamak istediği Mikautadze için seferberlik başladı. Gürcü oyuncuyu ikna etmek için Bafetimbi Gomis de devreye girdi.
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Galatasaray’da Mikautadze hareketliliği, seferberliğe dönmüş durumda!
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Bir süre önce Lyon’a ilk teklifini yapan ve hafta başında teklifini revize eden sarı-kırmızılılar Fransız kulübünün inadını kırmaya yaklaştı.
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Lyon’a 6 ay önce transfer olan Mikautadze’nin ise Türkiye’ye gelme konusunda şüpheleri bulunuyor.
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Lyon şehrinde doğup büyüyen ve altyapısını Lyon’da alan Mikautadze 24 yaşında Süper Lig’e gitmeye sıcak bakmıyor.
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Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis de bu noktada devreye girdi.
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Uzun yıllar Lyon’da oynayan ve kulübün yakın dönem efsanelerinden sayılan Gomis, Mikatadze ile görüştü.
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Galatasaray’ı ve İstanbul’u anlatan Gomis, Mikautadze’ye en ufak şüphesi bulunmadan imza atması yönünde tavsiye verdi.
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Cimbom’un eski golcüsü, kulübün Galatasaray Lisesi’nden gelerek Fransız kültürüne uzak olmadığını belirtti.
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Gomis Galatasaray’ın yeni bir yapılanma içerisinde bulunduğunu ve hedefinin Avrupa’da başarı olduğunu anlattı.
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