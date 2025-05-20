Mijatovic, Hırvatistan Erkek Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe getirildi
Anadolu Efes yardımcı antrenörü Tomislav Mijatovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın yeni başantrenörü oldu.
Anadolu Efes, antrenörlerden Tomislav Mijatovic'in Hırvatistan Erkek Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirildiğini açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hırvatistan Milli Takımı'nda başantrenörlük görevini üstlenecek olan antrenörümüz Tomislav Mijatovic'i tebrik eder, kulübümüzdeki görevi devam ederken çıkacağı yeni yolculuğunda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.