Miha Zajc'ın yeni adresini duyurdular!
Fenerbahçe'nin Slovenyalı futbolcusu Miha Zajc, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcunun yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...
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Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Portekiz'de kampa girecek.
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Sarı-lacivertli ekibin Portekiz kampına alınmayan isimlerden Miha Zajc için flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.
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Hırvat basınından Germanijak'ın haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc, Dinamo Zagreb ile anlaşma sağladı.
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Oyuncuyla anlaşma sağlayan Zagreb'in, Fenerbahçe'nin yanıtını beklediği ve Zajc'ı serbest bırakmasını istediği bilgisi verildi.
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Fenerbahçe'nin ise 31 yaşındaki futbolcuyu kamp kadrosuna dahil etmemesi kadroda düşünülmediğine dair yorumlandı.
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Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösterilen Miha Zajc'ın Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
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