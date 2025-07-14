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        Haberler Spor Transfer Miha Zajc'ın yeni adresini duyurdular! - Futbol Haberleri

        Miha Zajc'ın yeni adresini duyurdular!

        Fenerbahçe'nin Slovenyalı futbolcusu Miha Zajc, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcunun yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 18:39 Güncelleme: 14.07.2025 - 18:39
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        • 1

          Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Portekiz'de kampa girecek.

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          Sarı-lacivertli ekibin Portekiz kampına alınmayan isimlerden Miha Zajc için flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

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          Hırvat basınından Germanijak'ın haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc, Dinamo Zagreb ile anlaşma sağladı.

        • 4

          Oyuncuyla anlaşma sağlayan Zagreb'in, Fenerbahçe'nin yanıtını beklediği ve Zajc'ı serbest bırakmasını istediği bilgisi verildi.

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          Fenerbahçe'nin ise 31 yaşındaki futbolcuyu kamp kadrosuna dahil etmemesi kadroda düşünülmediğine dair yorumlandı.

        • 6

          Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösterilen Miha Zajc'ın Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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