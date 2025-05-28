Miha Zajc Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Miha Zajc'a teşekkür ederek yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin gelecek planlamasında yer almayan ve geçtiğimiz yaz Toulouse'a kiralanan Miha Zajc, sarı-lacivertlilere geri döndü.
Sloven yıldız Fransız ekibinde 22 maçta şans bulmasına karşın aldığı süre 461 dakika olarak sınırlı kaldı.
30 yaşındaki futbolcu buna karşın gol, asist üretemedi ve sezon boyunca etkisiz kaldı.
Toulouse, Miha Zajc'ın kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından kendisine teşekkür ederek yollarını ayırdı.
Ayrıca Fransız ekibi, Alanyaspor'dan kiralanan 21 yaşındaki Ümit Akdağ'a da teşekkür etti.