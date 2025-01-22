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        Haberler Gündem Trafik Midibüs devrildi: 3 turist yaralı

        Midibüs şarampole devrildi: 3 turist yaralı

        Afyonkarahisar'da, şarampole devrilen Çinli turistlerin bulunduğu midibüsteki 18 kişiden 3'ü yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 16:34 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:45
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        Midibüs devrildi: 3 turist yaralı
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        Afyonkarahisar'da, devrilen midibüsteki 3 turist yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Dinar-Çay yolu Dilovası mevkisinde meydana geldi. 16'sı Çinli turist, 18 kişinin bulunduğu özel bir tur firmasına ait midibüs, E.Y.'nin (55) direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Turistlerden S.L., G.X. ve L.Z. hafif yaralanırken, diğerleri kazayı yara almadan atlattı.

        Üç turist, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, sürücü E.Y.'yi ifadesi için karakola götürdü.

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        #trafik kazası
        #afyonkarahisar haberleri
        #turist
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