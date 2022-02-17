FIA, Michael Masi'nin yeni sezonda F1 yarış direktörlüğü görevinde olmayacağını duyurdu.
Geçen sezon nefesleri kesen Abu Dhabi Grand Prix'sinde Masi'nin kararları ve takım yetkilileriyle yaptığı görüşmeler gündeme oturmuştu. FIA son yarışın ardından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. İncelemelerden yepyeni bir yarış direktörlüğü yapısı çıktığı belirtildi.
Yeni yapı kapsamında Masi, artık görevinde devam etmeyecek fakat FIA kendisine içerisinde başka bir görev teklif edilecek.
Barselona'daki sezon öncesi Formula 1 testiyle beraber FIA, Formula 1 Yarış Direktörlüğünü WEC yarış direktörü Eduardo Freitas ve eski DTM yarış direktörü Niels Wittich'in üstleneceğini duyurdu.
Bu ikili değişimli olarak yarış direktörlüğü görevini üstlenecek. Charlie Whiting'in eski yardımcısı Herbie Blash ise yarış direktörlerini destekleyeceği bir kıdemli danışman rolü üstlenecek.
FIA'nın açıkladığı kararlar şöyle:
Yarış direktörüne yardımcı olmak için futboldaki VAR sistemine benzeyen bir sanal yarış direktörlüğü oluşturulacak.
Yarış direktörü ve takımlar arasında televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmalar, yarış direktörünü baskı altında bırakmamak için kaldırıldı.
SON YARIŞTAKİ GÖRÜŞME GÜNDEM OLMUŞTU
Mercedes patronu Toto Wolff ile Michael Masi arasında son yarışta geçen görüşme de gündeme oturmuştu. Toto Wolff, Masi'nin kararına itiraz ederken "Son turdan önceki turdaki sıralamaya geçmemiz lazım" ifadelerini kullanmış; Masi ise "Toto, buna motor yarışı deniyor" ifadeleriyle yanıt vermişti.
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