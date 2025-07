Michael Madsen'in ölüm nedeni kesinleşti, otopsi yapılmayacak

Geçen hafta kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği açıklanan ünlü oyuncu Michael Madsen'ın ölüm nedeni kesinleşti.

'Rezervuar Köpekleri', 'Kill Bill' gibi önemli filmlerin yıldızı olarak hafızalara kazınan Michael Madsen, 3 Temmuz'da Malibu'daki evinde hayata veda etmişti. 67 yaşında yaşamını yitiren ABD'li oyuncunun ölüm nedenini, doktoru açıkladı. Madsen'in kardiyoloğu, ünlü oyuncunun kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiğini belirtti.

REKLAM advertisement1

Ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığı açıklanan oyuncu için Los Angeles Emniyet Müdürlüğü soruşturmayı kapattı. Ölüm belgesini doktorunun imzalaması nedeniyle ünlü oyuncuya otopsi yapılmayacak.

REKLAM

Kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda rol alan oyuncu, yönetmen Quentin Tarantino'nun 'Kill Bill', 'Rezervuar Köpekleri', 'The Hateful Eight' ve 'Bir Zamanlar... Hollywood'da filmlerinde rol aldı. 300’den fazla projede yer alan oyuncunun filmografisinde 'Donnie Brasco', 'Sin City', 'The Doors', 'Species' ve 'Once Upon a Time in Mexico' gibi dikkat çeken yapımlar da bulunuyor.

Özel hayatı zaman zaman çalkantılı olan Madsen, 2024’te eski eşi DeAnna Madsen ile yaşadığı bir tartışmanın ardından aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklandı. 2022'de ise oğulları Hudson intihar etti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı 2007 yapımı 'Living and Dying' (Ölümle Dans) adlı sinema filminde Michael Madsen ile birlikte rol almıştı.