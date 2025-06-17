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        Haberler Dünyadan Michael Jordan'ın oğlu Marcus Jordan'ın aşk tatili - Magazin haberleri

        Michael Jordan'ın oğlu Marcus Jordan'ın aşk tatili

        Basketbolun efsanevi ismi Michael Jordan'ın oğlu Marcus Jordan, İranlı sevgilisi Ara Bozorgian ile Miami'de görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 10:54 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:54
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        Tahliye sonrasında aşk tatili
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        NBA'in efsane basketbolcusu Michael Jordan'ın realite şov yıldızı oğlu Marcus Jordan, uyuşturucu bulundurmak ve alkollü araç kullanmaktan şubat ayında tutuklanmış ve kısa bir süre sonra da tahliye edilmişti.

        Marcus Jordan, İranlı sevgilisi Ara Bozorgian ile Miami'de objektiflere yansıdı.

        Çift, romantik anlar yaşadı.

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        34 yaşındaki Marcus Jordan, babasının izinden giderek basketbol oynasa da NBA'de boy gösterememişti.

        MICHAEL JORDAN

        NBA'in resmî sitesine göre, oy birliğiyle, Michael Jordan tüm zamanların en iyi basketbolcusu seçildi. Çok kısa sürede ligin yıldız oyuncuları arasında yer alarak, üretken ve skorcu oyunuyla seyircileri salona çekti.

        Sıçrama yeteneği, özellikle All Star gösterisindeki smaç yarışmasında faul çizgisinden potaya smaç yapmasıyla, Jordan'a 'Air Jordan' ve 'His Airness' lakaplarını getirdi.

        Kişisel başarıları arasında 5 kez MVP ödülü aldı ve 10 kez All-NBA Takımı ilk beş kadrosunda yer aldı. 9 kez NBA En İyi Savunma Kadrosu ilk beşinde, 14 kez NBA All-Star maçında ve 3 kez ise NBA All-Star maçı en değerli oyuncusu başarısı kazandı. Chicago Bulls ile 6 kez NBA şampiyonluğu yaşadı.

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        #marcus jordan
        #Ara Bozorgian

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