Michael Jackson ve kostüm sırları: Her bir parçası ayrı detay içeriyordu
Dünya yıldızı Michael Jackson, eşsiz kostümleriyle öne çıkan birisiydi. Kostümlerinde birçok detay vardı ve insanların bu detayların ne olduğunu merak etmesini istiyordu. İşte, Michael Jackson'ın kostümlerinin arka perdesi...
- 1
HER GÖSTERİDE KÜÇÜLEN KOSTÜMLER
Michael Jackson’ın dans rutinleri oldukça yorucu olduğundan bazı gösterilerinin sonunda kilo kaybediyordu. Dans hareketlerini sergilerken sorun yaşamaması için kıyafetlerinin tam oturması önemliydi bu yüzden sonraki her kostümü bir öncekinden biraz daha küçüktü.
- 2
MOONWALK (AY YÜRÜYÜŞÜ)’UN SIR PERDESİ ARALANIYOR
Jackson'ın ünlü dansı aslında minik bir hileye dayanıyordu. Ayakkabı topuğundaki V şeklindeki tokayı, sahnedeki gizli bölmeye yerleştiriyordu. Jackson bu sayede 45 derecelik bir açıyla öne eğiliyordu fakat bunu yapmak sanıldığı kadar kolay olmadığından Jackson, tüm vücudunu dik tutabilmek için büyük ölçüde karın ve bacak gücünü kullanıyordu.
- 3
NEDEN TEK ELDİVEN TAKIYORDU?
Jackson’ın cildinin bazı bölgelerinde renk değişikliğine sebep olan vitiligo hastalığı olduğundan dolayı elini kapatmak istedi. Ancak iki eldivenin sıradan olacağını düşündüğü için sadece sağ eline takıyordu.
-
- 4
FARKLILIK YARATMAYI SEVİYORDU
Jackson, farklı olmaktan hoşlanıyordu. Kol bantları, kıyafetlerini ona özel hale getiren, aslında anlamsız bir detaydı. Ayrıca bu bantlar, hayranları arasında merak da uyandırıyordu.
- 5
CEKETİNDEKİ 777 SAYISININ SEBEBİ
Ünlü yıldız, ailesinin 7. çocuğuydu. Doğum tarihi 1958 olduğundan bu sayıların toplamı 77 sayısını veriyordu. Hepsi birleştirildiğinde 777 yani 3 tane 7 elde ediliyor.
- 6
AYAKKABILARINI CİLALATMAKTAN HİÇ HOŞLANMIYORDU
Jackson’ın menajeri eski duran ayakkabıların durumundan kaygılandı ve kostüm tasarımcısına cilalattı, bu durum Jackson’ı sinirlendirdi çünkü ayakkabıların derisinin aşınmış halde olması dans hareketlerinde kolaylık sağlıyordu ve ayakkabıyı cilalamak bu hareketleri yapamayacak kadar kayganlaştırıyordu.
-
- 7
SİYAH AYAKKABILARLA GİYİLEN BEYAZ ÇORAPLAR
Popun efsanevi ismi, dans ederken ışığı yakalayıp tüm ilgiyi ayak hareketlerine çekiyordu, bunun yanı sıra kimsenin siyah ayakkabıyla beyaz çorap giymemesi cazip geliyordu.
- 8
BANTLI ELLERİN SEBEBİ NEYDİ?
El hareketleri, dans rutinleri için önemliydi bu yüzden daha fazla ışık çekmek için kostüm tasarımcılarıyla birlikte ellerini bantlamaya karar verdi. Bununla birlikte Jackson, sadece işaret, yüzük ve serçe parmağını bantlamasının daha sıra dışı olacağını düşündüğü için sadece 3 parmağını bantlıyordu.
Ayrıca Jackson dans ederken bilinçsizce bantsız iki parmağını bir araya getirdiğinden hayranları bu işaretin gizli bir anlamı olduğunu düşünüyordu ve bu da performanslarına ayrı bir gizem ekliyordu.
- 9
CEKETİNDEKİ CTE HARFLERİNİN ANLAMI
Bu harflerin diğer aksesuarlarına kıyasla hiçbir anlamı yoktu. 1990’lı yıllarda Jackson’ın kostüm tasarımcıları onun için birkaç yeni gömlek tasarladığında omuzlarına harf ekletmek istedi. Harflerin ne olduğu önemli olmadığından kostüm tasarımcıları tüm harfleri bir şapkaya koyup aralarından rastgele üç tanesini seçtiler, böylelikle ''CTE’’ harfleri oluştu.
Kaynak: Brightside
Fotoğraflar: AP
-