Michael Jackson'a yeni cinsel taciz davası
Michael Jackson'ın ismi vefatından 14 yıl sonra yine taciz iddialarıyla gündemde. ABD'de temyiz mahkemesi, çocukken Jackson'ın cinsel istismarına uğradıklarını iddia eden Wade Robson ve James Safechuck'ın şarkıcının şirketlerine yönelik dava açabileceğine hükmetti
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Michael Jackson'ın en karanlık dönemine değinen ve Neverland Çiftliği'nde Jackson'ın davet ettiği çocuklara cinsel istismarını konu edinen 'Leaving Neverland' belgeselinin tartışmaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı.
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ŞİRKETLERİNE DAVA AÇILABİLİR
ABD'de temyiz mahkemesi, çocukken Michael Jackson'ın cinsel istismarına uğradıklarını iddia eden Wade Robson ve James Safechuck'ın şarkıcının şirketlerine yönelik dava açabileceğine hükmetti.
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(Wade Robson, yönetmen Dan Reed ve James Safechuck)
Şu an 40'lı yaşlarında olan Wade Robson ve James Safechuck, çocukluklarında yıllar boyu Michael Jackson'ın istismarına uğradıklarını iddia ediyor.
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Wade Robson ve James Safechuck, tacizin 1980'lerin sonu ve 1990'ların başlarında Jackson'ın Neverland çiftliğinde kalırlarken gerçekleştiğini söylüyor. İkili, Jackson'ın şirketlerine, kendilerini zamanında korumadıkları gerekçesiyle dava açmak istemiş, ancak önceki hukuki girişimleri hâkimler tarafından reddedilmişti.
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Bu iddialara 2019'da yayımlanan 'Leaving Neverland' belgeselinde de yer verilmiş, Michael Jackson'ın ailesi ise belgeseli 'toplu linç' diyerek eleştirmişti.
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2009'da hayatını kaybeden Michael Jackson'ın avukatları, ünlü pop yıldızının suçsuz olduğunu savunuyor.
Fotoğraflar: AP, Reuters
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