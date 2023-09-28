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        Haberler Magazin Michael Gambon kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı? Harry Potter'ın Albus Dumbledore'dan acı haber...

        Ünlü oyuncu Michael Gambon'dan acı haber: Hayatını kaybetti...

        Dünyaca ünlü film serisi 'Harry Potter'da 'Albus Dumbledore' karakterine hayat veren Sir Michael John Gambon'dan acı haber... 82 yaşındaki İngiliz oyuncunun yaşamını yitirdiği açıklandı. Söz konusu üzücü haberin ardından Gambon'un neden vefat ettiği ve hayat hikâyesine ilişkin bilgileri derledik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 15:35 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:35
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          Sinema dünyası Michael Gambon'dan gelen acı haberle sarsıldı. Bugüne dek birçok dizi ve filmde milyonlarca kişinin karşısına çıkan ve Harry Potter serisinde hayat verdiği Dumbledore karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Gambon, hayatını kaybetti. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          MICHAEL GAMBON NEDEN ÖLDÜ?

          Harry Potter filminde ‘Dumbledore’ karakterine hayat veren Sir Michael Gambon hayatını kaybetti! Zatüre nöbeti geçiren Gambon 82 yaşındaydı.

        • 3

          MICHAEL GAMBON KİMDİR?

          Sir Michael John Gambon (CBE), film ve sahne performanslarıyla ünlü İngiltere’dae doğmuş olan İrlanda asıllı bir aktördür. Araç üretm fabrikalarında çalışırken içindeki dürtüye daha fazla engl olamayarak drama alanına yönelmeye karar veren oyuncu, sahne kariyerine İrlanda tiyatrosunda küçük roller üstlenerek başladı.

        • 4

          Uzun süre içinde farklı tiyatro şirketlerinde çalışan Gambon, Shakespeare oyunlarında başrol oynadı ve aynı zamanda filmlerde ve TV'de rol aldı.

        • 5

          Gal Galileo'nun Hayatı ’, L Kral Lear’ ve ‘Skylight’ gibi oyunlarla kısa sürede kendisine ciddi bir hayran kitlesi oluşturan oyuncu, “Harry Potter” film serilerinde Hogwart'ın Müdürü Albus Dumbledore rolüyle dünya çapında tanınır hale geldi.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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