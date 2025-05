Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones'un kızı üniversiteden mezun oldu

Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones çifti, kızları Carys'in üniversiteden mezun olmasının mutluluğunu yaşıyor. 55 yaşındaki Jones, 80 yaşındaki eşi Douglas ile birlikte 22 yaşındaki kızlarını öperken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Jones, ABD'nin Providence kentinde yer alan Brown Üniversitesi'nden mezun olan kızı Carys'i kutlarken, "Mezuniyetten bir gece önce. İkimiz de çok gururlu ebeveynleriz artık. Daha yeni başladı!" mesajını yazdı. Oyuncu çiftin kızı, Film ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesini tamamladı.

Gururlu anne Catherine Zeta-Jones, sosyal medya hesabından mezuniyetle ilgili pek çok paylaşım yaptı.

Douglas ve Jones çiftinin Carys ile birlike 24 yaşında Dylan adında bir de oğlu var. Carys ve Dylan kardeşler, ünlü ebeveynlerinin izinde gidiyor ve oyunculuk alanında kariyer planlıyor.

Dylan Douglas, daha önce 'Fineas ve Förb' adlı animasyon türündeki dizide sesiyle yer almıştı. Genç Douglas, çekimleri bu yıl tamamlanacak gerilim filmi 'I Will Come to You' ile sinemaya adım atacak. Dylan Douglas, ilk oyunculuk deneyimi edindiği filmin aynı zamanda yapımcılarından biri.

Catherine Zeta-Jones ile 25 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Michael Douglas, geçen yıl verdiği bir röportajda, "Beni, çocuklarımın dedesi sanıyorlar" demişti.