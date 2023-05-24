Konu, başrolünü Sharon Stone ile paylaştığı 1992 yapımı, 352.927.224 dolarlık hasılatıyla dönemine göre astronomik bir hasılat elde eden 'Temel İçgüdü'ye gelince Michael Douglas, kendisini "sevişme sahnelerinde uzman" olarak nitelendirdi.

Michael Douglas'ın bu yapımdakine benzer iddialı sahneler için kamera karşısına geçtiği filmler arasında 'Öldüren Cazibe' ve 'Taciz' de yer alıyor.