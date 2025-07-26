MHK yaz semineri başladı!

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki seminer, 31 Temmuza kadar 3 grup halinde gerçekleştirilecek.

Üst Klasman Hakem ve Yardımcıları, VAR kadrosu ile Kıbrıs Süper Ligi'nden 2 hakemin katılımıla sezon öncesi hazırlık kampı birinci grup çalışması, TFF Riva Tesisleri'nde, Hakem İşleri Koordinatörlüğü organizasyonuyla düzenlenecek.

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Törene MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri, ulusal eğitimciler, TFF fiziksel gelişim birimiyle TFF ve UEFA profesyonelleri, Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira ve diğer UEFA Eğitmenleri katıldı.

MHK Üyesi Sebahattin Şahin, seminerde bu sezon oyun kurallarındaki değişikliklerle ilgili medyaya sunum yaptı. Teknik çalışmaların ilk günü MHK koordinasyonu ile TFF-UEFA profesyonelleri yönetimiyle gerçekleşti. FIFA ve UEFA eğitmenleri, MHK ve Vitor Melo Pereira yönetimindeki seminerde, UEFA ve IFAB kliplerini kullanarak teknik konularda güncel bilgiler aktardı.