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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk! Kadına şiddet yine dehşete düşürdü! | Son dakika haberleri

        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk! Kadına şiddet yine dehşete düşürdü!

        Kadına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Son olay İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi. İlçede çocuğunun mezuniyet törenine giden bir kadın, sokak ortasında boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından tekme ve yumrukla saldırıya uğradı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 10:00 Güncelleme: 20.06.2025 - 10:00
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        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
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        Arnavutköy'de çocuğunun mezuniyet törenine giden kadın, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında darp edildi.

        DHA'nın haberine göre o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün 30 Ağustos Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.V. çocuğunun mezuniyet töreni için bir okula giderken, boşanma aşamasında olduğu eşi M.V. karşısına çıktı.

        TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDI

        M.V. sokakta bir anda N.V.'ye tekme ve yumrukla saldırdı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.V.'nin saldırdığı anlar yer aldı.

        Saldırıya uğrayan kadın, olay sonrası polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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