RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Kandiliniz mübarek olsun! Dualarınızın kabul olduğu, kalplerinizin huzur bulduğu bu özel gecede, Allah sizleri her türlü kötülükten korusun ve gönlünüzdeki tüm güzellikleri nasip etsin.

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. Peygamber Efendimiz'in doğumunun sevincini yaşadığımız bu özel gecede, dualarınızın kabul olması ve kalplerinizin huzur bulması dileğiyle.