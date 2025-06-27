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        Haberler Gündem 3. Sayfa Metruk villanın bahçesinde cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Metruk villanın bahçesinde cansız beden bulundu

        Beylikdüzü'nde iki katlı metruk villanın bahçesinde erkek cesedi bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 00:47 Güncelleme: 27.06.2025 - 00:47
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        Metruk villanın bahçesinde cansız beden bulundu
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        Beylikdüzü'nde Gürpınar Mahallesi Galip Esmer Caddesi'ndeki iki katlı metruk villanın bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler, polise ihbarda bulundu.

        Villaya gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, erkek cesedinin üzerinden kimlik belirlemeye yarayacak belge çıkmadı.

        Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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